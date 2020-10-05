Шевченко сформировал окончательный список игроков сборной Украины – без футболистов Шахтера и с единственным нападающим
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес некоторые коррективы в заявку команды и объявил окончательную обойму на поединок с Францией.
Сегодня, 5 октября, национальная команда отправится во Францию на товарищеский матч против подопечных Дидье Дешама. Андрей Шевченко внес некоторые изменения в заявку на матч из-за обнаруженного коронавируса у Тараса Степаненко и Андрея Пятова.
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Таким образом, все игроки Шахтера пошли на самоизоляцию. Стоит также отметить наличие лишь одного номинального форварда в заявке, ведь Супряга травмировался, а Мораес остался в Украине, информирует официальный сайт УАФ.
Полный список сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунин (Реал), Георгий Бущан (Динамо), Юрий Панькив (Александрия).
Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун (Гент), Ефим Конопля (Десна).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош).
Нападающий: Роман Яремчук (Гент).
Напомним, подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.
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