Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс деякі корективи у заявку команди та оголосив остаточну обойму на поєдинок із Францією.

Сьогодні, 5 жовтня, національна команда відправиться у Францію на товариський матч проти підопічних Дідьє Дешама. Андрій Шевченко вніс деякі зміни у заявку на матч через виявлений коронавірус у Тараса Степаненка та Андрія Пятова.

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Таким чином, всі гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію. Варто також відзначити наявність лише одного номінального форварда у заявці, адже Супряга травмувався, а Мораєс залишився в Україні. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

Весь список збірної виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Георгій Бущан (Динамо), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун (Гент), Юхим Конопля (Десна).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі – Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош).

Нападник: Роман Яремчук (Гент).

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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