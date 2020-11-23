"Действительно, была очень тяжелая ситуация буквально со второго сбора перед поездкой во Францию. Было трудно представить, как из нее выйти. Мы не понимали, во что это может вылиться. Отлично сработали наши врачи, мы смогли локализовать проблему, и команда смогла сыграть дальнейшие игры на очень хорошем уровне.

Шевченко: Не может быть речи о техническом поражении Украины или Швейцарии

Победа над Испанией – это заслуга ребят, которые показали свою волю и желание играть за сборную Украины. На следующем сборе у нас тоже много больных, нестабильная ситуация. Команда проявила бойцовские качества и показала очень хорошую игру. Я очень доволен их игрой в это трудное время. Я считаю, что своей игрой и этой ситуацией заслужили, чтобы остаться в высшем дивизионе", – поделился Шевченко в эфире Великого футбола.

Напомним, сборная Украины с 6 пунктами расположилась на третьем месте группы А4, пропустив вперед Испанию и Германию. Впрочем, судьба отмененного матча со Швейцарией еще предстоит определить УЕФА.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко