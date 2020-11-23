"Дійсно, була дуже важка ситуація буквально з другого збору перед поїздкою до Франції. Було важко уявити, як з неї вийти. Ми не розуміли, у що це може вилитися. Чудово спрацювали наші лікарі, ми змогли локалізувати проблему, і команда змогла зіграти подальші ігри на дуже хорошому рівні.

Шевченко: Не може бути мови про технічну поразку України чи Швейцарії

Перемога над Іспанією – це заслуга хлопців, які показали свою волю і бажання грати за збірну України. На наступному зборі у нас теж багато хворих, нестабільна ситуація. Команда проявила бійцівські якості і показала дуже хорошу гру. Я дуже задоволений їх грою в цей важкий час. Я вважаю, що своєю грою і цією ситуацією заслужили, щоб залишитися у найвищому дивізіоні", – поділився Шевченко в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, збірна України з 6 пунктами розташувалась на третьому місці групи А4, пропустивши вперед Іспанію та Німеччину. Втім, доля скасованого матчу зі Швейцарією ще має визначити УЄФА.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка