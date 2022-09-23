История противостояний Украины и Армении очень насыщена. "Футбол 24" проводит краткий видеоэкскурс в прошлое.

Завтра (24 сентября) сборная Украины сыграет важнейший поединок Лиги наций против сборной Армении. Это наши о-о-очень давние и ожесточенные соперники. Андердог из Кавказа несколько раз ставил болезненные подножки "сине-желтым". Вспоминаем все!