Шевченко-рекордсмен, 4:3 и несколько подножек, или Как Украина с Арменией играла
23 сентября 23:30 - Читати українською
История противостояний Украины и Армении очень насыщена. "Футбол 24" проводит краткий видеоэкскурс в прошлое.
Завтра (24 сентября) сборная Украины сыграет важнейший поединок Лиги наций против сборной Армении. Это наши о-о-очень давние и ожесточенные соперники. Андердог из Кавказа несколько раз ставил болезненные подножки "сине-желтым". Вспоминаем все!
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