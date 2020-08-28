"Все супер, очень рад работать под руководством такого тренерского штаба. Учусь: много нового, много тактики. Воспринимаю все хорошо.

Лунин оценил коллектив сборной Украины

В первую очередь хочется закрепиться в сборной Украины, чтобы ездить на каждые сборы. А там уже посмотрим. Шевченко рассказал мне свое видение тактики, что он хочет видеть. Поводил по полю, рассказал, на какой позиции нужно играть.

В этом сезоне сыграли всего две игры. Надеюсь прогрессировать, и с каждой игрой становиться сильнее", – сказал Тимчик в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины сейчас готовится к сентябрьским поединкам Лиги наций. Ближайший матч Украина – Швейцария в рамках этого турнира состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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