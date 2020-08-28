"Все супер, дуже радий працювати під керівництвом такого тренерського штабу. Вчуся: багато нового, багато тактики. Сприймаю все добре.

Лунін оцінив колектив збірної України

Найперше хочеться закріпитися в збірній України, щоб їздити на кожні збори. А там вже подивимося. Шевченко розповів мені своє бачення тактики, що він хоче бачити. Походили по полю, він розповів, на якій позиції потрібно грати.

У цьому сезоні зіграли всього дві гри. Сподіваюся прогресувати і з кожною грою ставати сильнішим", – сказав Тимчик у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України наразі готується до вересневих поєдинків Ліги націй. Найближчий матч Україна – Швейцарія в рамках цього турніру відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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