Шевченко признался, как переход в Милан повлиял на его игру за сборную Украины

Действующий наставник национальной команды вспомнил период карьеры в сборной после подписания контракта с Миланом.

"Переход в Милан не мог не повлиять на мою игру в сборной. Теперь я приезжал туда с совершенно другой готовностью к соревновательному ритму. В Италии приходилось играть, по сути, каждые три дня – и это были поединки с максимальной отдачей. Впрочем, самое важное изменение – я начал больше забивать.

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В первом же отборочном турнире после перехода было много голов, потому что в Италии я сильно повысил свою реализацию. Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов – и усердно над этим работал. У меня во многом изменилось понимание требований к нападающему. Я помню, как Валерий Лобановский, став тренером сборной, сказал, что теперь Андрея Шевченко нужно возвращать к тому футболу, в который он играл раньше. Но это вполне нормальная ситуация – в моем клубе была совсем другая структура игры.

В национальной команде нападающие часто работали не только над завершением атак, но и над их организацией. Но в этом и суть работы тренера в сборной – быстро перестроить футболистов под свое видение", – цитирует тренера сборной Украины Команда №1.

Напомним, Андрей Шевченко подписал контракт с Миланом летом 1999-го, а через 7 лет перешел в лондонский Челси.

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