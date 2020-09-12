"Прежде всего, это инициатива самих игроков. Если футболист играет в Украине достаточно времени, чтобы получить паспорт – он его сознательно идет и получает.

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Он связывает свою жизнь с нашей страной. Он знает язык, его дети ходят здесь в школу, он играет более 6 лет – это солидная цифра. Я считаю, что он украинец. У меня такое видение этого, я его высказал. Я не собираюсь ни с кем спорить, отрицать его, навязывать.

Мой ответ прозвучал очень конкретно. Натурализация, когда специально привозят игроков, через два года им пытаются оформить какой-то паспорт, их заставляют играть – к такой натурализации я отношусь негативно однозначно. Но если футболист приехал в нашу страну в непростое время, остался здесь, перевез семью, дети ходят в школу, играет более 6-7 лет, решил взять украинский паспорт – для меня он украинец. Он играет в нашей стране в непростое время", – сказал Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, бразильский полузащитник Шахтера Марлос принял украинское гражданство 28 сентября 2017 года, а уже через два дня получил вызов в сборную Украины. Дебютировал за "сине-желтых" в матче против Косово, выйдя на замену вместо Артема Кравца.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес официально стал украинцем 15 марта 2019 года. Впервые сыграл за команду Шевченко 22 марта в матче против Португалии, заменив Романа Яремчука.

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