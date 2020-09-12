"Перш за все, це ініціатива самих гравців. Якщо футболіст грає в Україні достатньо часу, щоб отримати паспорт – він його свідомо йде і отримує.

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Він пов'язує своє життя з нашою країною. Він знає мову, його діти ходять тут до школи, він грає більше 6 років – це солідна цифра. Я вважаю, що він є українцем. У мене таке бачення цього, я його висловив. Я не збираюся ні з ким сперечатися, заперечувати його, нав'язувати.

Моя відповідь пролунала дуже конкретно. Натуралізація, коли спеціально привозять гравців, через два роки їм намагаються оформити якийсь паспорт, їх змушують грати – до такої натуралізації я ставлюся негативно однозначно. Але якщо футболіст приїхав у нашу країну у непростий час, залишився тут, перевіз сім'ю, діти ходять у школу, грає більше 6-7 років, вирішив взяти український паспорт – для мене він українець. Він грає в нашій країні у непростий час", – сказав Шевченко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, бразильський півзахисник Шахтаря Марлос прийняв українське громадянство 28 вересня 2017 року, а вже за два дні отримав виклик у збірну України. Дебютував за "синьо-жовтих" у матчі проти Косово, вийшовши на заміну замість Артема Кравця.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс офіціно став українцем 15 березня 2019 року. Вперше зіграв за команду Шевченка 22 березня у матчі проти Португалії, замінивши Романа Яремчука.

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