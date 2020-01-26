Шевченко отреагировал на смерть Брайанта

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко коротко прокомментировал известие о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Наставник сборной вместе со всем миром оплакивает потерю культового спортсмена.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

"RIP, Коби Брайант", – написал Шевченко в своем Twitter. Отметим, что легенда Лос-Анджелес Лейкерс неоднократно подчеркивал свою пылкую любовь к футболу. Брайант на протяжении многих лет болел за Милан, в котором Шевченко провел самый звездный период игровой карьеры.

Один из лучших игроков за всю историю баскетбола разбился на вертолете в Калабасасе в воскресенье, 26 января. Отмечается, что на борту находились еще четыре человека.