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Шевченко отреагировал на смерть Брайанта

26 января 23:15 210 Читати українською
Шевченко отреагировал на смерть Брайанта
Коби Брайант / Фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко коротко прокомментировал известие о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Наставник сборной вместе со всем миром оплакивает потерю культового спортсмена.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

"RIP, Коби Брайант", – написал Шевченко в своем Twitter. Отметим, что легенда Лос-Анджелес Лейкерс неоднократно подчеркивал свою пылкую любовь к футболу. Брайант на протяжении многих лет болел за Милан, в котором Шевченко провел самый звездный период игровой карьеры.

Один из лучших игроков за всю историю баскетбола разбился на вертолете в Калабасасе в воскресенье, 26 января. Отмечается, что на борту находились еще четыре человека.

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Коби Браянт Мир Андрей Шевченко Андрей Шевченко Оффтоп
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