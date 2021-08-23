Андрей Шевченко не останется в стороне от своей бывшей команды в матче с чемпионами мира.

"Всегда буду поддерживать сборную. Это главная команда моей жизни. Я всегда открыт.

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Любой звонок – я всегда отвечу. Если надо будет где-то моя подсказка – всегда открыт. Я останусь на матч с Францией, приедут мои помощники. Мы хотим поддержать команду в таком важном матче", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, отборочный поединок квалификации на чемпионат мира 2022 года против Франции состоится 4 сентября. Начало встречи в 21:45.

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