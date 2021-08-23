Андрій Шевченко не залишиться осторонь своєї колишньої команди у матчі з чемпіонами світу.

"Завжди буду підтримувати збірну. Це головна команда мого життя. Я завжди відкритий.

Шевченко пригадав найяскравіший момент за час роботи зі збірною України

Будь-який дзвінок – я завжди відповім. Якщо треба буде десь моя підказка – завжди відкритий. Я залишуся на матч з Францією, приїдуть мої помічники. Ми хочемо підтримати команду в такому важливому матчі", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, відбірковий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року проти Франції відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною