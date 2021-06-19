"Если проанализировать игру Нидерланды – Австрия (2:0), то можно сделать вывод, что австрийская команда – очень сильный соперник.

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Сможет ли Украина сыграть с Австрией вничью? Знаете, когда в таких играх ставишь задачу сыграть вничью, все получается наоборот. Также не нужно забывать, что за Австрию будет играть с Украиной Марко Арнаутович, который пропускал поединок с Нидерландами. То, как он забил Северной Македонии в первом матче на Евро о многом говорит.

Я воздержусь от прогноза. Конечно, я сопереживаю и хочу, чтобы сборная Украины выиграла, а также прошла дальше в плей-офф чемпионата Европы и чтобы все мы имели возможность наслаждаться футболом нашей команды на таком престижном турнире. Но сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч", – сказал Буряк в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после двух туров сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка и расположились на второй и третьей ступенях группы С соответственно. Дуэль между командами Шевченко и Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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