Запорожская областная администрация футбола выдвинула на должность президента УАФ Андрея Шевченко, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

УАФ отреагировала на информацию о внеочередных выборах нового президента и руководящего состава

Отмечается, что выбирать нового президента собираются 20 декабря, когда будет вестись дело в отношении Андрея Павелко (действующего президента УАФ – прим.). Интересно, что запрет Печерского суда о проведении выборов нового главы УАФ все еще действует. К тому же, проведение внеочередного Конгресса и выбор нового руководящего состава будет противоречить срокам, прописанным в уставе организации, поэтому ФИФА и УЕФА вряд ли признают такие выборы легитимными.

Для декабрьских перевыборов президента УАФ требуются заявления не менее 3/4 коллективных членов, и они должны быть представлены в правовом поле. Что касается Шевченко, то Андрей Николаевич не в восторге от такого продвижения своей кандидатуры. Более того – Шевченко является резидентом Великобритании, что обязывающимет его находиться в стране минимум 183 дня из 365-ти. Поэтому придется выбирать, оставаться ли резидентом Великобритании и забыть о президентстве УАФ или наоборот.

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