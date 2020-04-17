Не вошел бы в штаб Срны, – Шевчук о своих тренерских амбициях

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, где хотел бы реализовать себя в будущем.

"Планирую быть главным тренером, но на данный момент я сфокусирован на работе на канале "Футбол". Возглавить Шахтер? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта, но для этого мне нужно работать, развиваться и показать свою работу в каком-то маленьком клубе, чтобы меня заметили.

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Если бы Срна стал главным тренером Шахтера – было бы неправильно брать меня в свой штаб. Нужно делать так, как сделал Шевченко, который взял в свою команду качественных специалистов из Италии. Я должен идти своим путем. Мои амбиции – работать только главным тренером. Или работать с опытными наставниками, такими как Луческу или Семин", – сказал Шевчук в комментарии официальной странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Вячеслав – воспитанник луцкого футбола. Большую часть своей карьеры провел в донецком Шахтере. Завоевал с "горняками" семь чемпионств, 5 Кубков Украины и Кубок УЕФА. Работал как тренер с юношеской командой "оранжево-черных" и донецким Олимпиком.

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