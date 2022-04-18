Андрей Шевченко решил не тратить слова на негодяя, который променял Родину на деньги.

Журналист Дмитрий Гордон спросил обладателя "Золотого мяча-2004", что он думает об Анатолии Тимощуке. Экс-капитан сборной Украины до сих пор не сделал ни одного публичного заявления о войне и тихонько считает деньги Газпрома.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках

"Я его даже обсуждать не буду", – ответил Шевченко с каменным лицом.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных матчей (144), но фамилию предателя постепенно вычеркивают из нашей спортивной истории. Шевченко же остается лучшим бомбардиром "сине-желтых" и гордостью своего народа.

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України