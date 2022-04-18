Шевченко коротко висловився щодо зради Тимощука: "Я його навіть обговорювати не буду"
Андрій Шевченко вирішив не витрачати слів на негідника, який проміняв Батьківщину на гроші.
Журналіст Дмитро Гордон запитав володаря "Золотого м'яча-2004", що він думає про Анатолія Тимощука. Екс-капітан збірної України досі не зробив жодної публічної заяви про війну і тихенько рахує грошенята Газпрому.
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"Я його навіть обговорювати не буду", – відповів Шевченко з кам'яним обличчям.
Додамо, що Тимощук є рекордсменом збірної України за кількістю зіграних матчів (144), але прізвище зрадника поступово викреслюють з нашої спортивної історії. Натомість Шевченко залишається найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" і гордістю свого народу.
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