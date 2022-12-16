До сих пор неизвестно, останется ли Чеслав Михневич. Его контракт с PZPN точно не будет продлен на нынешних условиях, но это отнюдь не означает, что 52-летний специалист потеряет свою работу, сообщает издание Meczyki.

Шевченко в сборной Польши: представители тренера провели переговоры о назначении украинца

В то же время, потенциальные кандидаты решили не ждать официальной отставки Михневича и уже дали знать польской стороне, что были бы заинтересованы в этой работе. Источники tvpsport.pl и Sport.pl рапортуют о нескольких десятках заявок от агентов. Среди них представители очень известных тренеров. В частности, речь идет об Андреа Пирло, Доменико Тедеско, Клаудио Раньери, Паулу Бенту и других.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на должность наставника сборной Польши фигурирует Андрей Шевченко, имевший шанс возглавить команду еще до ЧМ-2022. Тогда PZPN выбрал Чеслава Михневича, с которым "Кадра" вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком