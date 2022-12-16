Досі не відомо, чи залишиться Чеслав Міхнєвіч. Його контракт з PZPN точно не буде продовжений на нинішніх умовах, але це аж ніяк не означає, що 52-річний фахівець втратить свою роботу, повідомляє видання Meczyki.

Шевченко у збірній Польщі: представники тренера провели перемовини щодо призначення українця

Водночас потенційні кандидати вирішили не чекати офіційної відставки Міхнєвіча і вже дали знати польській стороні, що були б зацікавлені у цій роботі. Джерела tvpsport.pl та Sport.pl рапортують про кілька десятків заявок від агентів. Серед них представники дуже відомих тренерів. Зокрема, йдеться про Андреа Пірло, Доменіко Тедеско, Клаудіо Раньєрі, Паулу Бенту та інших.

Раніше повідомлялося, що серед кандидатів на посаду наставника збірної Польщі фігурує Андрій Шевченко, який мав шанс очолити команду ще до ЧС-2022. Тоді PZPN обрав Чеслава Міхнєвіча, з яким "Кадра" вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Як відіграти 18 очок і стати чемпіоном: наш тренер дискутує з екс-зіркою Мілана, згадує Мудрика та інтерв’ю з Тимощуком