Шевченко имел перепалку с Андерссоном – наставник сборной Швеции объяснил причины
Эмоции во время встречи 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией (2:1) зашкаливали, что подтверждает мини-конфликт главных тренеров.
На последних минутах поединка плей-офф Андрей Шевченко и Янне Андерссон эмоционально обменивались высказываниями. Наставник сборной Швеции после матча объяснил причины перепалки.
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"Я выразил ему свое недовольство по поводу того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляцией. Но Шевченко со мной не согласился", – цитирует Андерссона Sport.ua со ссылкой на dynamo.kiev.ua.
Заметим, что в четвертьфинале Евро-2020 главная команда Украины будет противостоять сборной Англии. Матч состоится 3 июня в 22:00 в Риме.
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Момент перепалки Шевченко и Андерссона: