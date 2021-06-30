Эмоции во время встречи 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией (2:1) зашкаливали, что подтверждает мини-конфликт главных тренеров.

На последних минутах поединка плей-офф Андрей Шевченко и Янне Андерссон эмоционально обменивались высказываниями. Наставник сборной Швеции после матча объяснил причины перепалки.

Травма Беседина: Динамо сообщило ужасные результаты обследования и сроки восстановления форварда сборной Украины

"Я выразил ему свое недовольство по поводу того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляцией. Но Шевченко со мной не согласился", – цитирует Андерссона Sport.ua со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

Заметим, что в четвертьфинале Евро-2020 главная команда Украины будет противостоять сборной Англии. Матч состоится 3 июня в 22:00 в Риме.

"Фільм жахів із забороненим кінцем": шведські ЗМІ оцінили епізод з Бєсєдіним – відповідь Лінекеру і багато сліз

Момент перепалки Шевченко и Андерссона: