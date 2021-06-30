Емоції під час зустрічі 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією (2:1) зашкалювали, що підтверджує міні-конфлікт головних тренерів.

На останніх хвилинах поєдинку плей-офф Андрій Шевченко та Янне Андерссон емоційно обмінювались висловлюваннями. Наставник збірної Швеції після матчу пояснив причини перепалки.

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"Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився", – цитує Андерссона Sport.ua з посиланням на dynamo.kiev.ua.

Зауважимо, у чвертьфіналі Євро-2020 головна команда України протистоятиме збірній Англії. Матч відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі.

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Момент перепалки Шевченка та Андерссона: