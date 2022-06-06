Криворожский клуб грядущий сезон может начать с новым наставником. Александра Бабича на тренерском мостике больше не будет.

Юрий Вернидуб может стать новым коучем Крив басса, утверждает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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"Александр Бабич покидает команду. Это инициатива президента клуба. К Бабичу нет глобальных претензий. Просто интуиция, шестое чутье. Рассматриваются несколько кандидатур.

Среди них не на последнем месте Юрий Вернидуб. Он подтвердил, что есть интерес. На вопрос о Шерифе он ответил: "Как я могу сейчас покинуть Украину?", – сказал ведущий.

Напомним, Вернидуб провел успешный сезон: вывел молдавский клуб в Лигу чемпионов, принял участие в 1/16 финала Лиги Европы и выиграл чемпионство на внутренней арене. После начала полномасштабного вторжения России вступил в ВСУ.

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