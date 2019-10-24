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Шепелев рассказал, чего стоит остерегаться Динамо в игре с Копенгагеном

13:19 60 Читати українською
Шепелев рассказал, чего стоит остерегаться Динамо в игре с Копенгагеном
Владимир Шепелев / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев оценил Копенгаген, с которым вице-чемпионы Украины сыграют сегодня в 3 туре Лиги Европы.

 

"В Копенгагена хорошая команда, есть высокие нападающие, которые хорошо играют головой, поэтому нужно быть готовым к подачам с флангов.

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Не могу сказать, что кто-то выделяется из игроков. Копенгаген – хорошая команда европейского уровня. У нас матч за первое место, мы играем дома, поэтому нужно побеждать", – сказал Шепелев в эфире ФутболNEWS.

Напомним, после двух туров Лиги Европы Динамо и Копенгаген имеют в своем активе по 4 очка. Другие две команды в группе В – шведский Мальме и швейцарский Лугано, которые набрали по 1 очку.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Копенгаген Лига Европы Владимир Шепелев Владимир Шепелев
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