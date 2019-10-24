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Шепелєв розповів, чого варто остерігатися Динамо у грі з Копенгагеном

13:15 565 Читать на русском
Шепелєв розповів, чого варто остерігатися Динамо у грі з Копенгагеном
Володимир Шепелєв / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв оцінив Копенгаген, з яким віце-чемпіони України зіграють сьогодні в 3 турі Ліги Європи.

 

"У Копенгагена хороша команда, є високі нападники, які добре грають головою, тому потрібно бути готовим до подач з флангів.

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Не можу сказати, що хтось виділяється з гравців. Копенгаген – хороша команда європейського рівня. У нас матч за перше місце, ми граємо вдома, тому потрібно перемагати", – сказав Шепелєв в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, після двох турів Ліги Європи Динамо та Копенгаген мають у своєму активі по 4 очки. Інші дві команди у групі В – шведський Мальме та швейцарський Лугано, які набрали по 1 очку.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Ліга Європи Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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