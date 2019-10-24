Шепелєв розповів, чого варто остерігатися Динамо у грі з Копенгагеном

Півзахисник київського Динамо Володимир Шепелєв оцінив Копенгаген, з яким віце-чемпіони України зіграють сьогодні в 3 турі Ліги Європи.

"У Копенгагена хороша команда, є високі нападники, які добре грають головою, тому потрібно бути готовим до подач з флангів.

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Не можу сказати, що хтось виділяється з гравців. Копенгаген – хороша команда європейського рівня. У нас матч за перше місце, ми граємо вдома, тому потрібно перемагати", – сказав Шепелєв в ефірі ФутболNEWS.

Нагадаємо, після двох турів Ліги Європи Динамо та Копенгаген мають у своєму активі по 4 очки. Інші дві команди у групі В – шведський Мальме та швейцарський Лугано, які набрали по 1 очку.

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