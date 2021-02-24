Тоттенхэм уничтожил Вольфсберг во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

"Шпоры" не оставили живого места на австрийской команде. Деле Алли начал разгром Вольфсберга шедевральным ударом через себя. После перерыва Карлос Винисиус поразил ворота головой после ювелирного паса.

Гол и два ассиста Алли обеспечили Тоттенхэму разгром Вольфсберга – подопечные Моуринью в 1/8 финала Лиги Европы

Избиение продолжил Гарет Бейл ударом в одно касание в дальний угол. А вот жирную точку во встрече поставил Винисиус, оформив дубль. Скарлетт "обокрал" защитника, а Карлос красиво переправил мяч в ворота.

4:0 в этом матче и 8:1 по сумме двух встреч – Моуринью без всякого сопротивления шагает в 1/8 финала Лиги Европы.