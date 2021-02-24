Тоттенхем знищив Вольфсберг у другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

"Шпори" не залишили живого місця на австрійській команді. Деле Аллі розпочав розгром Вольфсберга шедевральним ударом через себе. По перерві Карлос Вінісіус вразив ворота головою після ювелірного пасу.

Гол та два асисти Аллі забезпечили Тоттенхему розгром Вольфсберга – підопічні Моурінью у 1/8 фіналу Ліги Європи

Побиття продовжив Гарет Бейл ударом в один дотик у дальній кут. А от жирну крапку у зустрічі поставив Вінісіус, оформивши дубль. Скарлетт "обікрав" оборонця, а Карлос красиво переправив м'яч у ворота.

4:0 у цьому матчі та 8:1 за сумою двох зустрічей – Моурінью без жодного спротиву крокує в 1/8 фіналу Ліги Європи.