В рамках 1/16 Лиги Европы Вольфсберг в родных стенах потерпел сокрушительное поражение от Тоттенхэма. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вольфсберг после разгромного домашнего поражения (1:4) точно не должен был стать препятствием для прохода Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы. Тем более в выездном матче. Хотя Жозе Моуринью и использовал для поединка резервный состав, именно так и произошло.

Уже на 10-й минуте "шпоры" вышли вперед – Догерти в штрафной отдал на Алле, который вторым касанием шедеврально пробил через себя. Далее игра продолжилась на равных, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

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Во второй половине встречи тренер Вольфсберга бросил в бой свежие силы, однако ход поединка это не изменило. На 50-й минуте Алли ювелирно навесил в штрафную, а Винисиус головой направил мяч в сетку – 2:0. В середине тайма Бэйл вышел на замену и первым касанием мяча сделал счет разгромным – ассистировал тот же Алли. Уже под занавес встречи дубль в свой актив записал Винисиус. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Тоттенхэма – 4:0.

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