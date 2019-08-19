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Шаран: В матче с Зарей было много брака и борьбы

08:00 39 Читати українською
Шаран: В матче с Зарей было много брака и борьбы
Владимир Шаран / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над Зарей в матче 4 тура УПЛ (2:1).

88’ Богдан Леднев
 
Кирилл Ковалец 57’
Кирилл Ковалец 75’
57’ Кирилл Ковалец
75’ Кирилл Ковалец
88’ Богдан Леднев

"Мы знали, какой поединок нас ждет. Заря сейчас немного изменилась в тактическом плане. Конечно, противодействовать атакующему футболу очень сложно. В первом тайме сыграли несколько неправильно. Не все выполняли ребята. Но во втором перестроились и сыграли так, как играют всегда.

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Все-таки, игра была равная, боевая. Много было брака и борьбы. Мало моментов. Но мы были более свежими. Заря только в четверг играла, поэтому во втором тайме мы дожали луганчан. Хочется пожелать Заре удачного выступления в плей-офф и попадания в группу Лиги Европы.

Выпустили Ситало и сыграли несколько иначе. Стали выше прессинговать. Сказали кто за кого должен отвечать при отборе мяча. Это сыграло нам на руку. Когда Ковалец забивал второй мяч, он накрыл центрального защитника и проявил хорошие индивидуальные качества", – цитирует Шарана официальный сайт Зари.

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