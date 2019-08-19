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Шаран: У матчі з Зорею було багато браку і боротьби

08:00 475 Читать на русском
Шаран: У матчі з Зорею було багато браку і боротьби
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу над Зорею у матчі 4 туру УПЛ (2:1).

88’ Богдан Лєднєв
 
Кирило Ковалець 57’
Кирило Ковалець 75’
57’ Кирило Ковалець
75’ Кирило Ковалець
88’ Богдан Лєднєв

"Ми знали, який поєдинок на нас чекає. Зоря зараз трохи змінилася в тактичному плані. Звичайно, протидіяти атакувальному футболу дуже складно. У першому таймі зіграли дещо неправильно. Не все виконували хлопці. Але в другому перебудувалися і зіграли так, як грають завжди.

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Все-таки, гра була рівна, бойова. Багато було браку й боротьби. Мало моментів. Але ми були більш свіжими. Зоря лише в четвер грала, тому в другому таймі ми дотиснули луганців. Хочеться побажати Зорі вдалого виступу в плей-офф і попадання в групу Ліги Європи.

Випустили Сітала та зіграли трохи інакше. Стали вище пресингувати. Сказали, хто за кого має відповідати при відборі м’яча. Це зіграло нам на руку. Коли Ковалець забивав другий м’яч, він накрив центрального захисника і проявив хороші індивідуальні якості", – цитує Шарана офіційний сайт Зорі.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Зоря - Олександрія Зоря Зоря Олександрія Олександрія
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