Шаран: Президент Александрии никогда нас не обижает в плане материального вознаграждения

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о выплате премиальных в команде.

"Мы никогда не знаем о премиальных до матча. Знаем лишь о том, что когда побеждаем, то президент сам решает насчет вознаграждения. Бывает, когда после игры он идет в раздевалку, то со мной советуется. На этот раз он сам принял решение, и я думаю, что все остались довольны.

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Сергей Кузьменко оценивает игру, работу юношей и результат – и на основании этих факторов определяется с премиальными. Ему понравилась наша игра против Зари и, конечно же, победа над очень сильным соперником. Поэтому могу сказать, что в плане материальных вознаграждений он нас никогда не обижает", – поделился Шаран в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Александрия минимально обыграла Зарю в матче 24-го тура УПЛ (1:0). Теперь подопечные Шарана имеют в активе 43 пункта и занимают 5 место.

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