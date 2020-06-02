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Шаран: Президент Олександрії ніколи нас не ображає в плані матеріальної винагороди

21:57 72 Читать на русском
Шаран: Президент Олександрії ніколи нас не ображає в плані матеріальної винагороди
Володимир Шаран / Footboom

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про виплату преміальних в команді.

90+4’ Дмитро Гречишкін
 
Богдан Михайліченко 84’
84’ Богдан Михайліченко
90+4’ Дмитро Гречишкін

"Ми ніколи не знаємо про преміальні до матчу. Знаємо лише про те, що коли перемагаємо, то президент сам вирішує щодо винагороди. Буває, коли після гри він йде в роздягальню, то зі мною радиться. На цей раз він сам прийняв рішення, і я думаю, що все залишилися задоволеними.

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Сергій Кузьменко оцінює гру, роботу хлопців та результат – і на підставі цих чинників визначається з преміальними. Йому сподобалася наша гра проти Зорі і, звичайно ж, перемога над дуже сильним суперником. Тому можу сказати, що в плані матеріальних винагород він нас ніколи не ображає", – поділився Шаран в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Олександрія мінімально обіграла Зорю в матчі 24-го туру УПЛ (1:0). Тепер підопічні Шарана мають в активі 43 пункти та посідають 5 місце.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Зоря Олександрія Олександрія
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