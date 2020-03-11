Шаран оценил шансы Александрии в кубковом матче против Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 1/4 Кубка Украины против Динамо.

"Когда два матча, больше шансов пройти такую ​​команду. Мы надеемся, что способны показать ту игру, которую показали в домашнем матче.

Динамо – Александрия: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Для Александрии Кубок – мечта. Это мечта для каждой команды и для нас. Помню, мы играли с Шахтером в полуфинале. А в финале не играли. Так что это мечта для каждого тренера и команды", – сказал Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, поединок 1/4 финала между Динамо и Александрией состоится сегодня, 11 марта, в 19:30.

К слову, первым полуфиналистом турнира стал Минай, который в драматичном матче одолел Ингулец.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины