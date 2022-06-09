"Практически все наши последние тренировки были направлены на восстановление, потому что было два тяжелых матча, перелет на Фареры, игра на искусственном покрытии, затем возвращение в Стамбул, где другая погода и другой газон.

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На сегодняшнюю игру ребят особо настраивать не нужно, ведь это будет матч, можно сказать, за первое место. За шесть очков. Тому же, кто говорит, что у нас нет шансов, я отвечу так: "Шансы есть, даже когда их нет".

А вот кадровая ситуация, к сожалению, у нас остается такой, как была. Мы рассчитывали, что вернется Дидык, но его восстановление немного затянулось. Думаем, что он поправится к поединку с Арменией. Такая же ситуация у нас с Капинусом.

После нашего первого матча с Францией (0:5, – прим.) прошел практически год. Наша команда изменилась и в плане менталитета, и в плане психологии – и, думаю, в плане игры. Об этом я сегодня сказал ребятам. Мы стали намного увереннее, поэтому будет хорошая мотивация сыграть с достойным соперником, ведь по всем статистическим показателям сборная Франции – первая. Поэтому для нас это большой стимул", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок с французами состоится уже 9 июня. Начало встречи в 19:45.

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