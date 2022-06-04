"Без разницы, Франция, Фареры или Северная Македония": Судаков дал обещание выйти на чемпионат Европы
Полузащитник молодежки Георгий Судаков обещает выложиться по максимуму, чтобы пробиться на Евро-2023.
"У нас очень атмосферная команда, очень хороший коллектив, поэтому на любую игру и любого соперника очень хороший настрой.
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Мы на всех готовимся. Без разницы, Франция, Фареры, Северная Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать.
У нас дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. От нас требуется результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков.
Мы заняли второе место, но хотим выйти на первое. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выиграем", – сказал Судаков в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, впереди у Ротаня и Ко домашние матчи против Северной Македонии и Франции (5-го и 9 июня в Стамбуле) и выездная встреча с Армянами (12 июня).
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