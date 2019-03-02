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Шальке без Коноплянки разгромно проиграл Фортуне, Айнтрахт вырвал победу над Хоффенхаймом на 90+7 минуте

18:31 56 Читати українською
Шальке без Коноплянки разгромно проиграл Фортуне, Айнтрахт вырвал победу над Хоффенхаймом на 90+7 минуте
Шальке – Фортуна

Состоялись матчи 24 тура чемпионата Германии. Шальке без Коноплянки разгромно проиграл Фортуне и другие поединки.

Бундеслига, 24 тур

Нюрнберг – Лейпциг – 0:1

Гол: Клостерманн, 40

Герта – Майнц – 2:1

Голы: Груич, 50, Штарк, 60 – Штарк, 46 (АГ)

Байер – Фрайбург – 2:0

Голы: Арангис, 4, Байли, 73

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2

Голы: Ребич, 20, Алле, 89, Пасиенсия, 90+7 – Жоелинтон, 43, Бельфодиль, 60

Шальке – Фортуна – 0:4

Голы: Лукебакио, 35, Ковнацки, 62, 84, Раман, 68

Состоялись матчи 24 тура Бундеслиги. Лейпциг минимально одолел Нюрнеберг, Герта победила Майнц, Фрайбург потерпел поражение от Байера, Хоффенхайм одолел Айнтрахт, а Фортуна разгромила Шальке без Коноплянки.

После этих матчей Лейпциг занимает 3 место, Айнтрахт – пятый, Байєр – шестой, Хоффенхайм и Герта – 8 и 9 соответственно, Фортуна, Майнц, Фрайбург и Шальке занимают с 11 по 14 места, Нюрнберг замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.

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