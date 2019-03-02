Шальке без Коноплянки разгромно проиграл Фортуне, Айнтрахт вырвал победу над Хоффенхаймом на 90+7 минуте

Состоялись матчи 24 тура чемпионата Германии. Шальке без Коноплянки разгромно проиграл Фортуне и другие поединки.
Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг – Лейпциг – 0:1
Гол: Клостерманн, 40
Герта – Майнц – 2:1
Голы: Груич, 50, Штарк, 60 – Штарк, 46 (АГ)
Байер – Фрайбург – 2:0
Голы: Арангис, 4, Байли, 73
Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2
Голы: Ребич, 20, Алле, 89, Пасиенсия, 90+7 – Жоелинтон, 43, Бельфодиль, 60
Шальке – Фортуна – 0:4
Голы: Лукебакио, 35, Ковнацки, 62, 84, Раман, 68
Состоялись матчи 24 тура Бундеслиги. Лейпциг минимально одолел Нюрнеберг, Герта победила Майнц, Фрайбург потерпел поражение от Байера, Хоффенхайм одолел Айнтрахт, а Фортуна разгромила Шальке без Коноплянки.
После этих матчей Лейпциг занимает 3 место, Айнтрахт – пятый, Байєр – шестой, Хоффенхайм и Герта – 8 и 9 соответственно, Фортуна, Майнц, Фрайбург и Шальке занимают с 11 по 14 места, Нюрнберг замыкает турнирную таблицу Бундеслиги.