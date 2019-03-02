Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні, Айнтрахт вирвав перемогу над Хоффенхаймом на 90+7 хвилині

Відбулись матчі 24 туру чемпіонату Німеччини. Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні та інші поєдинки.
Бундесліга, 24 тур
Нюрнберг – Лейпціг – 0:1
Гол: Клостерманн, 40
Герта – Майнц – 2:1
Голи: Груїч, 50, Штарк, 60 – Штарк, 46 (АГ)
Байєр – Фрайбург – 2:0
Голи: Арангіс, 4, Байлі, 73
Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2
Голи: Ребіч, 20, Алле, 89, Пасіенсія, 90+7, – Жоелінтон, 43, Бельфоділь, 60
Шальке – Фортуна – 0:4
Голи: Лукебакіо, 35, Ковнацкі, 62, 84, Раман, 68
Аугсбург несподівано обіграв Борусію Д
Відбулись матчі 24 туру Бундесліги. Лейпциг мінімально здолав Нюрнеберг, Герта перемогла Майнц, Фрайбург зазнав поразки від Байєра, Хоффенхайм здолав Айнтрахт, а Фортуна розтрощила Шальке без Коноплянки.
Після цих матчів Лейпциг посідає 3 місце, Айнтрахт – 5-е, Байєр – 6-е, Хоффенхайм та Герта – 8 та 9 відповідно, Фортуна, Майнц, Фрайбург та Шальке посідають з 11 по 14, Нюрнберг замикає турнірну таблицю Бундесліги.