Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні, Айнтрахт вирвав перемогу над Хоффенхаймом на 90+7 хвилині

Відбулись матчі 24 туру чемпіонату Німеччини. Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні та інші поєдинки.

Бундесліга, 24 тур

Нюрнберг – Лейпціг – 0:1

Гол: Клостерманн, 40

Герта – Майнц – 2:1

Голи: Груїч, 50, Штарк, 60 – Штарк, 46 (АГ)

Байєр – Фрайбург – 2:0

Голи: Арангіс, 4, Байлі, 73

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2

Голи: Ребіч, 20, Алле, 89, Пасіенсія, 90+7, – Жоелінтон, 43, Бельфоділь, 60

Шальке – Фортуна – 0:4

Голи: Лукебакіо, 35, Ковнацкі, 62, 84, Раман, 68

Аугсбург несподівано обіграв Борусію Д

Відбулись матчі 24 туру Бундесліги. Лейпциг мінімально здолав Нюрнеберг, Герта перемогла Майнц, Фрайбург зазнав поразки від Байєра, Хоффенхайм здолав Айнтрахт, а Фортуна розтрощила Шальке без Коноплянки.

Після цих матчів Лейпциг посідає 3 місце, Айнтрахт – 5-е, Байєр – 6-е, Хоффенхайм та Герта – 8 та 9 відповідно, Фортуна, Майнц, Фрайбург та Шальке посідають з 11 по 14, Нюрнберг замикає турнірну таблицю Бундесліги.