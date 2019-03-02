toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні, Айнтрахт вирвав перемогу над Хоффенхаймом на 90+7 хвилині

18:30 148 Читать на русском
Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні, Айнтрахт вирвав перемогу над Хоффенхаймом на 90+7 хвилині
Шальке – Фортуна

Відбулись матчі 24 туру чемпіонату Німеччини. Шальке без Коноплянки розгромно програв Фортуні та інші поєдинки.

Бундесліга, 24 тур

Нюрнберг – Лейпціг – 0:1

Гол: Клостерманн, 40

Герта – Майнц – 2:1

Голи: Груїч, 50, Штарк, 60 – Штарк, 46 (АГ)

Байєр – Фрайбург – 2:0

Голи: Арангіс, 4, Байлі, 73

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2

Голи: Ребіч, 20, Алле, 89, Пасіенсія, 90+7, – Жоелінтон, 43, Бельфоділь, 60

Шальке – Фортуна – 0:4

Голи: Лукебакіо, 35, Ковнацкі, 62, 84, Раман, 68

Аугсбург несподівано обіграв Борусію Д

Відбулись матчі 24 туру Бундесліги. Лейпциг мінімально здолав Нюрнеберг, Герта перемогла Майнц, Фрайбург зазнав поразки від Байєра, Хоффенхайм здолав Айнтрахт, а Фортуна розтрощила Шальке без Коноплянки.

Після цих матчів Лейпциг посідає 3 місце, Айнтрахт – 5-е, Байєр – 6-е, Хоффенхайм та Герта – 8 та 9 відповідно, Фортуна, Майнц, Фрайбург та Шальке посідають з 11 по 14, Нюрнберг замикає турнірну таблицю Бундесліги.

Теги
Нюрнберг Нюрнберг Майнц Майнц Хоффенхайм Хоффенхайм Герта Герта Фортуна Фортуна Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Байєр Байєр Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Фрайбург Шальке Шальке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук