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"Шахтеру по силам выйти в финал и выиграть трофей": Соломон намекнул на возможный триумф в ЛЕ

07:30 - Читати українською
"Шахтеру по силам выйти в финал и выиграть трофей": Соломон намекнул на возможный триумф в ЛЕ
Манор Соломон / Твиттер ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон откровенно поделился эмоциями от матча с Вольфсбургом и оценил шансы команды на победу в Лиге Европы.

"Я очень и очень счастлив, как и каждый в команде. Мы обыграли очень сильную немецкую команду.

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Выиграть турнир будет трудно. В Лиге Европы еще много топовых соперников. Но я верю в нашу отличную команду. Мы невероятно сильны и продемонстрировали это. Так что, нам по силам выйти в финал и выиграть трофей", – сказал Манор Соломон в комментарииТК Футбол.

Напомним, что Шахтер в 1/8 финала одолел Вольфсбург с общим счетом 5:1. В четвертьфинале ЛЕ команду Каштру ждет непростой поединок против Базеля 11 августа.

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