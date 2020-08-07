toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД

"Шахтарю під силу вийти у фінал та виграти трофей": Соломон натякнув на потенційний тріумф в ЛЄ

07:30 - Читать на русском
"Шахтарю під силу вийти у фінал та виграти трофей": Соломон натякнув на потенційний тріумф в ЛЄ
Манор Соломон / Твіттер ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон відверто поділився емоціями від матчу з Вольфсбургом та оцінив шанси команди на перемогу в Лізі Європи.

"Я дуже і дуже щасливий, як і кожен в команді. Ми обіграли дуже сильну німецьку команду.

Шахтар отримав пропозицію продати Соломона в клуб Серії А – відома сума

Виграти турнір буде важко. В Лізі Європи ще багато топових суперників. Але я вірю в нашу чудову команду. Ми неймовірно сильні й продемонстрували це. Тож, нам під силу вийти у фінал і виграти трофей", – сказав Манор Соломон в коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, що Шахтар в 1/8 фіналу здолав Вольфсбург із загальним рахунком 5:1. У чвертьфіналі ЛЄ на команду Каштру чекає непростий поєдинок проти Базеля 11 серпня.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

blog_ava
Роналду радикально змінив зачіску перед матчем ЛЧ проти Ліона
06:00
400
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Манор Манор Соломон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу
    Ліга Європи — 00:0312722 Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу
9
год
:
59
хв
Інгулець
17:30
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?