"Шахтарю під силу вийти у фінал та виграти трофей": Соломон натякнув на потенційний тріумф в ЛЄ

"Я дуже і дуже щасливий, як і кожен в команді. Ми обіграли дуже сильну німецьку команду.
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Виграти турнір буде важко. В Лізі Європи ще багато топових суперників. Але я вірю в нашу чудову команду. Ми неймовірно сильні й продемонстрували це. Тож, нам під силу вийти у фінал і виграти трофей", – сказав Манор Соломон в коментарі ТК Футбол.
Нагадаємо, що Шахтар в 1/8 фіналу здолав Вольфсбург із загальним рахунком 5:1. У чвертьфіналі ЛЄ на команду Каштру чекає непростий поєдинок проти Базеля 11 серпня.
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