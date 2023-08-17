Шахтер находится на завершающей стадии переговоров по левому фулбеку Црвены Звезды Ираклия Азарови, сообщает Фабрицио Романо.

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Сделка близка к подписанию, однако возможная сумма трансфера не разглашается. Transfermarkt оценивает Азарови в 1,5 млн евро.

21-летний грузин перебрался в Црвену Звезду в августе прошлого года. В общем, Азарови провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, отметившись 4 ассистами. Выступал за молодежную сборную Грузии на Евро-2023 U-21, дойдя до четвертьфинала.

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