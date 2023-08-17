Захисник Црвени Звезди Іраклій Азарові близький до переходу в Шахтар.

Шахтар перебуває на завершальній стадії переговорів щодо лівого фулбека Црвени Звезди Іраклія Азарові, повідомляє Фабріціо Романо.

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Угода близька до підписання, проте можлива сума трансферу не розголошується. Transfermarkt оцінює Азарові в 1,5 млн євро.

21-річний грузин перебрався до Црвени Звезди в серпні минулого року. Загалом, Азарові провів за клуб 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Виступав за молодіжну збірну Грузії на Євро-2023 U-21, дійшовши до чвертьфіналу.

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