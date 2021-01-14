Сегодня, 14 января, футболисты Шахтера стали на путь возвращения в рабочий ритм. В частности, первая десятка "горняков" (Шевченко, Болбат, Бондарь, Вьюнник, Мудрик, Коваленко, Корниенко, Матвиенко, Судаков и Трубин) прошли плановый медосмотр после отпуска.

Шахтер определился с первым соперником на втором тренировочном сборе, – СМИ

Как сообщает официальный сайт Шахтера, остальные игроки пройдут обследование в ближайшие два дня. Также запланированы физические тесты на базе. Уже 17 января дончане отправятся на первый зимний сбор в Анталию. "Почти все начнут тренироваться в Турции, с некоторыми ограничениями. Ко второму сбору практически все уже должны работать в общей группе", – рассказал директор департамента медицины Дмитрий Скибинский.

На первом этапе сборов Шахтер должен провести 4 спарринга: с Лехом, Лудогорцем, Марибором и братиславским Слованом.

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