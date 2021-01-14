Сьогодні, 14 січня, футболісти Шахтаря стали на шлях повернення до робочого ритму. Зокрема, перша десятка "гірників" (Шевченко, Болбат, Бондар, В'юнник, Мудрик, Коваленко, Корнієнко, Матвієнко, Судаков та Трубін) пройшли плановий медогляд після відпустки.

Шахтар визначився із першим суперником на другому тренувальному зборі, – ЗМІ

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, решта гравців пройдуть обстеження у найближчі два дні. Також заплановані фізичні тести на базі. Вже 17 січня донеччани вирушать на перший зимовий збір в Анталію. "Майже всі почнуть тренуватися в Туреччині, з деякими обмеженнями. До другого збору практично всі вже повинні працювати в загальній групі", – розповів директор департаменту медицини Дмитро Скібінський.

На першому етапі зборів Шахтар повинен провести 4 спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки