Шахтер "вырвал" Де Дзерби в борьбе с российскими клубами – Палкин раскрыл подробности переговоров
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, что клубу пришлось выдержать серьезную конкуренцию за Роберто Де Дзерби.
"В переговорах были российские клубы. Около четырех команд делали серьезные предложения. Он отказался. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда – и с нашей стороны, и с его стороны.
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Прежде чем принять предложение, он оценил нас с точки зрения состава, который у нас есть. Функционал этих футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит. Ему понравилась команда на поле и вне поля.
Де Дзерби в переговорном процессе несколько раз акцентировал внимание, что ему важна поддержка менеджмента. Чтобы они понимали, в какой он футбол играет, его видение и философию", – подытожил Палкин в комментарии BurBuzz.
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