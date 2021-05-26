"В переговорах были российские клубы. Около четырех команд делали серьезные предложения. Он отказался. Ему понравился наш проект. Это любовь с первого взгляда – и с нашей стороны, и с его стороны.

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Прежде чем принять предложение, он оценил нас с точки зрения состава, который у нас есть. Функционал этих футболистов, в какой футбол мы играем. Он знал нас полностью, когда согласился возглавить команду. Это дорогого стоит. Ему понравилась команда на поле и вне поля.

Де Дзерби в переговорном процессе несколько раз акцентировал внимание, что ему важна поддержка менеджмента. Чтобы они понимали, в какой он футбол играет, его видение и философию", – подытожил Палкин в комментарии BurBuzz.

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