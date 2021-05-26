"Я очень рад быть здесь. Рад, что стал тренером Шахтера. Для меня это большая честь. Хоть я и очень скромный человек, хочу заверить, что могу дать Шахтеру много. И уверен, что мы можем побеждать вместе.

Де Дзерби выделил главную проблему в Шахтере

Я готов отдать всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию Шахтера. И я думаю, это ответ на вопрос "почему Шахтер выбрал меня, а я выбрал Шахтер".

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты – это то, что мне необходимо.

Правда ли, что принимая окончательное решение, я советовался с Хосепом Гвардиолой и именно он благословил меня на работу в Шахтере? Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что Шахтер – это топ-клуб. Все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых. И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть Сассуоло. Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками Сассуоло. Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должен быть именно Шахтер", – сказал Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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