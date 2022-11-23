Шахтар обіграв Ворсклу в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Ворскла в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар повів у рахунку на 26 хвилині – Судаков прийняв м'яч поблизу лінії штрафного та пробив у дальній нижній кут. По перерві Криськів подвоїв перевагу, прийнявши передачу Траоре та поціливши у дальній кут.

Шахтар вистраждав перемогу над Ворсклою у матчі з двома пенальті – гру перенесли на 2 години, Мудрик знову забив

Сефері відіграв один м'яч, підчатувавши помилку Бондаря. Траоре майже одразу міг повернути перевагу в 2 м'ячі, але не судилось. Африканський нападник жахливо пробив з позначки. Ворскла змогла зрівняти рахунок завдяки голу Челядіна, але Мудрик наприкінці гри приніс "гірникам" перемогу, реалізувавши пенальті.