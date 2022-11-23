Пока большинство болельщиков сосредоточило внимание на чемпионате мира в Катаре, УПЛ продолжает своё шествие. В этом есть даже определенный шарм – пока весь мир занимается своими делами, ты чувствуешь себя старшим воспитателем, который следит за непослушными детьми. Это благородное дело, ведь наших дебоширов без внимания оставлять нельзя.

Вот Шахтер, пока все смотрели ЧМ-2022, взял да и объявил – матч против Ворсклы станет последним для "горняков" в этом году. И плевать на календарь УПЛ, в котором для всех клубов запланирована доигровка перенесённых поединков. Регламент в очередной раз показательно использовали, как туалетную бумагу.

Возможно, у дончан есть какие-то внутренние причины для такого решения. Тут стоит ещё и не забывать о Минае и Львове, без согласия которых "оранжево-черные" не получили бы отпуск – впрочем, ситуация выглядит чрезвычайно выгодной для подопечных Игоря Йовичевича. Уставший морально и физически состав не будет рисковать возможной потерей очков, а весной график и состояние футбольных газонов обещает быть более удобным.

Но это мы уже забегаем вперёд. Для начала Шахтеру надо провести матч против очень непростого соперника – Ворсклы. Осечка в этой встрече недопустима, ведь отставание от СК Днепра-1 и так достигло 8 очков (пусть и при игре в запасе у донетчан).

А сенсация сегодня вполне возможна, учитывая форму команд. "Горняки" неделю назад потерпели безапелляционное поражение в матче года, уступив всё тому же СК Днепру-1 – причём фиаско было тотальным. Команда, которая ещё недавно гоняла Реал и громила РБ Лейпциг, допустила кучу ошибок, никак не закрыла Довбика и не создала ничего интересного в атаке. Более того – футболисты откровенно недорабатывали в важных эпизодах.

Ворскла же набрала ход. За последние шесть туров подопечные Виктора Скрипника одержали три победы и расписали две ничьи – причем остановить удалось Динамо и СК Днепр-1. Причем их остановили по игре, а полтавчане ещё и ощутимую тактическую гибкость продемонстрировали. На вышеупомянутом отрезке "зелёно-белые" играли и с позиции силы, и от переходных фаз, и в глухом автобусе.

Единственным фиаско стало поражение от Кривбасса, но там была случайность. В целом же, Ворскла идёт на третьей позиции по показателю ожидаемых голов, а по ожидаемым очкам коллектив держится в топ-5. Если бы не уязвимая оборона, то полтавчане там бы и держались – соперники у их ворот создали моментов аж на 23 ожидаемых гола, что является самым высоким показателем в УПЛ.

Словом, соперник у Шахтера весёлый, однако дончанам сейчас не до смеха. "Горнякам" нужна только победа. Любой другой результат станет катастрофой.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кривцов (под вопросом), Корниенко - Чеснаков (под вопросом)

Дисквалифицированы: Марлисон, Яворский (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ворскла

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Крыськив, Мудрик – Траоре

Ворскла: Ризнык – Пердута, Фелипе, Зайков, Кравец – Скляр, Толи – Сефери, Юрченко, Олейник – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очень тяжелый матч для прогнозирования. С одной стороны, фаворит очевиден, а букмекеры единодушны в своих оценках. У Шахтера лучшая оборона в чемпионате и вторая по остроте атака, а что наиболее важно – у дончан более широкая и качественная скамейка запасных. У Виктора Скрипника же нет пространства для маневра по ходу игры.

С другой стороны, Шахтер уж слишком слабо сыграл против СК Днепра-1. Дело не только в плохих статистических показателях или низком количестве моментов, а и в прогнозируемости действий "горняков". Да и проблемы с мотивацией были заметны. Очевидно, дончане не просто так договаривались с Минаем и Львовом об очередном переносе матчей.

Ворскла в поединках с Динамо и СК Днепром-1 доказала готовность противостоять лидерам, причем не только благодаря своему характеру – Виктор Скрипник имеет грамотный план на игру. К тому же, у полтавчан третья по силе атака в УПЛ (и дело не только в цифрах), да и по интенсивности единоборств команда идёт в топе. Если бы не оборона, то осечка Шахтера сегодня была бы не вероятной, а очень вероятной.

За дончанами остаётся класс, лучшая кадровая ситуация и необходимость любой ценой набирать очки. Впрочем, эта необходимость была еще больше в матче с СК Днепррм-1 – и Шахтер провалился. Именно поэтому мы рискнем поставить на ничью. Ворскла может это сделать.