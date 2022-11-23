Поки більшість вболівальників зосередила увагу на чемпіонаті світу в Катарі, УПЛ продовжує свою ходу. В цьому є навіть певний шарм – поки весь світ займається своїми справами, ти відчуваєш себе старшим вихователем, який стежить за неслухняними дітьми. Це благородна справа, адже наших бешкетників без уваги залишати не можна.

Ось Шахтар, поки усі дивились ЧС-2022, взяв та й оголосив – матч проти Ворскли стане останнім для "гірників" у цьому році. І начхати на календар УПЛ, у якому для всіх клубів заплановано догравання перенесених поєдинків. Регламент в черговий раз показово використали, як туалетний папір.

Можливо, у донеччан є якісь внутрішні причини для такого рішення. Тут варто ще й не забувати про Минай та Львів, без згоди яких "помаранчево-чорні" не отримали б відпусток – втім, ситуація виглядає надзвичайно вигідно для підопічних Ігора Йовічевіча. Втомлений морально й фізично склад не ризикуватиме можливою втратою очок, а навесні графік та стан футбольних газонів обіцяє бути зручнішим.

Але це ми вже забігаємо наперед. Для початку Шахтарю треба провести матч проти дуже непростого суперника – Ворскли. Осічка в цій зустрічі неприпустима, адже відставання від СК Дніпра-1 і так досягло 8 очок (нехай і при грі в запасі у донеччан).

А сенсація сьогодні цілком можлива, враховуючи форму команд. "Гірники" тиждень тому зазнали безапеляційної поразки в матчі року, поступившись все тому ж СК Дніпру-1 – причому фіаско було тотальним. Команда, яка ще недавно ганяла Реал і громила РБ Лейпциг, допустила купу помилок, ніяк не закрила Довбика й не створила нічого цікавого в атаці. Ба більше – футболісти відверто недопрацьовували у важливих епізодах.

Ворскла ж набрала хід. За останні шість турів підопічні Віктора Скрипника здобули три перемоги й розписали дві нічиї – причому зупинити вдалося Динамо та СК Дніпро-1. Причому їх зупинили по грі, а полтавці ще й відчутну тактичну гнучкість продемонстрували. На вищезазначеному відрізку "зелено-білі" грали і з позиції сили, і від перехідних фаз, і в глухому автобусі.

Єдиним фіаско стала поразка від Кривбаса, але то була випадковість. Загалом же, Ворскла йде на третій позиції за показником очікуваних голів, а за очікуваними очками колектив тримається в топ-5. Якби не вразлива оборона, то полтавці там би й тримались – суперники біля їхніх воріт створили моментів аж на 23 очікуваних голи, що є найвищим показником в УПЛ.

Словом, суперник у Шахтаря веселий, однак донеччанам нині не до сміху. "Гірникам" потрібна тільки перемога. Будь-який інший результат стане катастрофою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кривцов (під питанням), Корнієнко – Чеснаков (під питанням)

Дискваліфіковані: Марлісон, Яворський (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ворскла

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Криськів, Мудрик – Траоре

Ворскла: Різник – Пердута, Феліпе, Зайков, Кравець – Скляр, Толі – Сефері, Юрченко, Олійник – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Дуже важкий матч для прогнозування. З одного боку, фаворит очевидний, а букмекери одностайні в своїх оцінках. У Шахтаря найкраща оборона в чемпіонаті й друга за гостротою атака, а що найбільш важливо – у донеччан ширша та якісніша лавка запасних. У Віктора Скрипника ж немає простору для маневру по ходу гри.

З іншого боку, Шахтар аж занадто слабко зіграв проти СК Дніпра-1. Справа не тільки в поганих статистичних показниках чи низькій кількості моментів, а і в прогнозованості дій "гірників". Та і проблеми з мотивацією були помітними. Вочевидь, донеччани не просто так домовлялися з Минаєм та Львовом про чергове перенесення матчів.

Ворскла у поєдинках з Динамо та СК Дніпром-1 довела готовність протистояти лідерам, причому не тільки завдяки своєму характеру – Віктор Скрипник має грамотний план на гру. До того ж, у полтавців третя по силі атака в УПЛ (і справа не тільки в цифрах), та і за інтенсивністю єдиноборств команда йде в топі. Якби не оборона, то осічка Шахтаря сьогодні була б не вірогідною, а дуже вірогідною.

За донеччанами залишається клас, краща кадрова ситуація та необхідність за будь-яку ціну набирати очки. Втім, ця необхідність була ще більшою у матчі з СК Дніпром-1 – і Шахтар провалився. Саме тому ми ризикнемо поставити на нічию. Ворскла може це зробити.