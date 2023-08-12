Чемпионат Украины U-19, сезон 2023/24, 3-й тур

Шахтер U-19 – Александрия U-19 – 0:1

Гол: Петрик, 83

Нереализованный пенальти: Глущенко, 29 (Шахтер)

Шахтер может подписать вингера из чемпионата Франции – "горнякам" придется выиграть серьезную конкуренцию

Донецкий Шахтер в 3-м туре молодежного первенства неожиданно уступил Александрии. "Горняки" в первом тайме создали несколько опасных моментов, а таджикский легионер Хусрав Тоиров был ближе всего к тому, чтобы записать свое имя в протокол. В середине тайма подопечные Алексея Белика заработали пенальти и получили 100%-ный шанс выйти вперед, однако Антон Глущенко ошибся, пробив над перекладиной. Впоследствии он же не сумел замкнуть с острого угла в уже пустые ворота. Иван Лосенко еще до перерыва мог дважды расписаться в воротах соперника, но...

Сразу после отдыха Тоиров устроил перформанс с намеком на первую команду, который едва не завершился голом. Александрия выстояла, а главным героем команды стал Виктор Долгий, который ловил все, что летело в его ворота (от ударов под перекладину до выходов один на один). В конце матча гости компенсировали все свои страдания голом – "горожане" разорвали оборону дончан на левом фланге, заставили ошибиться защитника, голкипер вышел далеко из ворот и получил мяч в пустые ворота. Хотя бы отыграться Шахтер не смог.

Как следствие, Александрия одержала третью победу в трех матчах и возглавила турнирную таблицу молодежного первенства.