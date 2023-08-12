Чемпіонат України U-19, сезон 2023/24, 3-й тур

Шахтар U-19 – Олександрія U-19 – 0:1

Гол: Петрик, 83

Нереалізований пенальті: Глущенко, 29 (Шахтар)

Шахтар може підписати вінгера з чемпіонату Франції – "гірникам" доведеться виграти серйозну конкуренцію

Донецький Шахтар у 3-му турі молодіжної першості несподівано поступився Олександрії. "Гірники" у першому таймі створили декілька небезпечних моментів, а таджицький легіонер Хусрав Тоіров був найближчим до того, аби записати своє ім'я у протокол. В середині тайму підопічні Олексія Бєліка заробили пенальті і отримали 100%-вий шанс вийти вперед, однак Антон Глущенко схибив, пробивши над поперечиною. Згодом він же не зумів замкнути з гострого кута у вже порожні ворота. Іван Лосенко ще до перерви міг двічі розписатись у воротах суперника, але...

Одразу після відпочинку Тоіров влаштував перформанс з натяком на першу команду, який ледь не завершився голом. Олександрія вистояла, а головним героєм команди став Віктор Долгий, який ловив все, що летіло у його ворота (від ударів під поперечину до виходів сам на сам). Наприкінці матчу гості компенсували всі свої страждання голом – "містяни" розірвали оборону донеччан на лівому фланзі, змусили помилитись захисника, голкіпер вийшов далеко з воріт і отримав м'яч у порожні ворота. Бодай відігратись Шахтар не зміг.

Як наслідок, Олександрія здобула третю перемогу у трьох матчах і очолила турнірну таблицю молодіжної першості.